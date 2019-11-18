Kuzey Ege Denizi'nde yasa dışı geçişlere karşı mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, Ayvacık ilçesi açıklarında hareket halindeki lastik bot içinde bir grup göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Bölgeye düzenlenen operasyonda 20’si çocuk, 14'ü kadın ve 17'si erkek olmak üzere Afganistan uyruklu 51 düzensiz göçmen yakalandı.

[Fotoğraf: DHA]

Sahil Güvenlik botuyla Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu'na götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Kaynak: DHA