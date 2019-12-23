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Çanakkale'de kuvvetli lodos sahildeki işletmelere zarar verdi23 Aralık 2019 Pazartesi 10:24 - Son Güncelleme 23 Aralık 2019 Pazartesi 10:42
Çanakkale'de 2 gündür etkili olan kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı işletmelerde hasar meydana geldi.
[Fotoğraf: AA]
Kuvvetli lodos, Çanakkale merkez ve sahil kesimindeki ilçelerde etkisini sürdürüyor.
Dev dalgaların metrelerce yükseldiği kent merkezindeki Barbaros Mahallesi'nde özel bir plaj işletmesinin gölgeliği uçtu. Aynı işletmenin bahçesinde bulunan büyük iğde ağacı da kırılarak devrildi.
[Fotoğraf: AA]
Ayvacık ilçesine bağlı Küçükkuyu beldesinde oluşan dev dalgalar ise kimi binalarda hasara yol açtı.
[Fotoğraf: AA]
Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada feribot seferlerinde de aksamalar yaşandı.
Kaynak: AA
Etiketler: kuvvetli lodos hasar çanakkale