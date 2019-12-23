Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Sarıçam ilçesine bağlı İncirlik Yeni Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna baskın düzenledi.

Ekipler, yaptıkları incelemede, otomasyon sistemine 1-30 Eylül tarihlerinde müdahale edilerek, 20 bin litre kayıt dışı motorin ikmali ve satışı yapıldığını belirledi.

Ayrıca, istasyonda park halinde bulunan bir tankerde 3 bin 500 litre karışımlı yakıt ele geçirildi. Bunun üzerine istasyon sahibi B.P. ve işçi İ.T. gözaltına alındı.

Şüpheliler, savcılık talimatıyla emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA