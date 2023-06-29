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Türkiye
DHA 29.06.2023 01:05

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Çanakkale’nin Bayramiç ilçesi Çırpılar Köprüsü'nde iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 2'si çocuk 8 kişi yaralandı.

Çanakkale'de iki otomobil çarpıştı: 8 yaralı

Tongurlu Köyü'nden Çırpılar köyü yönüne giden Mesut Erdem yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen imam Mehmet Aydoğan yönetimindeki  otomobil köprü girişinde çarpıştı.

Kazada otomobil sürücüsü Mesut Erdem, yanındaki Seyfi Özkan, Ramazan Topal ve İlyas Uydaş ile diğer araç sürücüsü Mehmet Aydoğan, eşi Yaren Aydoğan ve çocukları Meryem Aydoğan, Hatice Aydoğan yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 8 kişi, Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza yapan sürücülerden Mehmet Aydoğan, ailesiyle memleketi Tekirdağ'a bayram tatiline giderken kazanın yaşandığı öğrenildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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