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Türkiye
DHA 29.06.2023 00:35

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Karabük’te yolun karşısına geçmek isterken yolcu minibüsünün çarptığı Selahattin Tabak yaşamını yitirdi. Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

Gece saatlerinde Beşbinevler Cumhuriyet Mahallesi 33 nolu Cadde'de yolun karşısına geçmeye çalışan Selahattin Tabak’a sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Karabük Belediyesi'ne ait yolcu minibüsü çarptı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Tabak, sağlık ekipleri tarafından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Tabak, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Minibüs sürücüsü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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