Çok Bulutlu 11.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 15.03.2024 10:43

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 22 ölü

Çanakkale'nin Eceabat ilçesi açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun batması sonucu ölen 7'si çocuk 22 kişinin cesedine ulaşıldı.

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 22 ölü

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, lastik botun Eceabat açıklarında battığını, kendisinin de bölgede olduğunu söyledi.

Botun gece saatlerinde battığını, ihbarın ise sabah yapıldığının bilgisini veren Aktaş, "Botta kaç kişinin olduğuyla ilgili sağlıklı bilgi yok. Kayıp sayısını belirlemeye çalışıyoruz. Kurtulanlarla görüşülüyor. Biraz çelişkili bilgiler var, kendi aralarında çelişkili konuşuyorlar." diye konuştu.

Ölü sayısı 22'ye yükseldi

Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada ise Eceabat-Gökçeada açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan botun alabora olduğu belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"1 uçak, 2 helikopter, 1 İHA ve Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 9 bot, diğer kurumlara ait 9 bot olmak üzere toplam 18 bot ve 502 personelle arama ve kurtarma çalışmaları devam etmektedir. Son belirlemelere göre 2 kişi kendi imkanlarıyla kurtulmuş, 2 kişi de Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılmış olup 7'si çocuk 22 kişinin de cansız bedenine ulaşılmıştır."

Çanakkale'de düzensiz göçmenleri taşıyan bot battı: 22 ölü

Cesetlerden 11'i Kabatepe Limanı'na getirildi

Denizde yapılan arama çalışmaları sonucu cesedine ulaşılan 22 düzensiz göçmenden 11'inin cansız bedeni, Sağlık Sıhhiye Botu ile Kabatepe Limanı'na getirildi.

Düzensiz göçmenlerin cenazeleri, burada bekleyen ambulanslarla il merkezindeki hastanelerin morguna kaldırıldı.

Kurtulanlardan 2 kişinin kendi çabalarıyla Eceabat'a bağlı Büyük Kemikli sahiline ulaşarak yetkililere botun battığı bilgisini verdiği öğrenildi.

Kabatepe Limanı'nda da çok sayıda ambulans ve ekipler hazır bekletiliyor.

ETİKETLER
Çanakkale Düzensiz Göçmenler
Sıradaki Haber
Bakan Kacır: 80 binden fazla mühendis, teknisyen milli projelere omuz veriyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:36
AB Komisyonundan Avrupa savunma sanayisine 500 milyon euroluk destek
15:34
Rusya-Ukrayna savaşında çatışmalar şiddetleniyor
15:14
Kremlin: Fransa, Ukrayna'daki çatışmaya giderek daha fazla sürükleniyor
14:57
Şehit Fırat Der Denizli'de son yolculuğuna uğurlandı
14:41
Gazze'de son 10 günde 859 Filistinli öldürüldü
14:36
ABD'de 3 eyaleti etkisi altına alan fırtınada 2 kişi öldü
Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni beceriler kazanacak
Robotik kodlama için tasarlanan Türk robot "Cuma", yapay zekayla yeni beceriler kazanacak
FOTO FOKUS
Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
Diyarbakır huzur ve hizmete kavuştu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ