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Türkiye
AA 15.03.2024 10:38

Adana'da 2 kişiye zorla kredi çektiren 2 zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde alıkoydukları 2 kişinin banka hesabından tehditle 200 bin lira kredi çeken 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'da 2 kişiye zorla kredi çektiren 2 zanlı tutuklandı

Adana'da Recep Can Ç. ve Doğan P.  polise başvurarak gittikleri Yenibey Mahallesi'ndeki kıraathanede 3 kişinin kendilerini zorla alıkoyup tabancayla tehdit ederek banka hesaplarından toplam 200 bin lira kredi kullandığını öne sürdü.

Bunun üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, zanlıları yakalamak için araştırma başlattı.

Ekipler, kimliklerini belirlediği 3 zanlıyı ikametlerine düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Arama yapılan adreslerden birinde ruhsatsız tabanca ve bu silaha ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

Zanlılar Volkan T. Metincan Ç. ve Yusuf Y. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden Yusuf Y'nin hesabına aktarıldığı tespit edilen 200 bin liraya da bloke konuldu.

Emniyetteki işlemlerin ardından "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla adliyeye sevk edilen zanlılardan Volkan T. ve Metincan Ç. nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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