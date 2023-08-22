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Türkiye
AA 22.08.2023 23:02

Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Çanakkale'deki orman yangını nedeniyle 736 vatandaşın tedbir amaçlı tahliye edildiğini duyurdu.

Çanakkale'de çıkan ormanında 736 kişi tahliye edildi

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yangından etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi
Çanakkale'deki orman yangınında 4 kişi dumandan etkilendi

"Ormanın kahramanlarının" rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan çalışmalarını sürdürdüğünü vurgulayan Altun, şunları kaydetti:

"Nene Hatun Acil Durum Müdahale Gemisi, 1328 personel, 8 uçak, 26 helikopter, 202 arazöz, 30 su tankeri ve 64 iş makinesiyle, meydana gelen yangını en kısa sürede kontrol altına almak için büyük mücadele veriliyor. Bölgede 736 vatandaşımız tedbir amaçlı tahliye edilirken, Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı, Çanakkale'deki orman yangınının devam ettiği bölgeye intikal etmiştir."

Çanakkale’de orman yangını
Çanakkale’de orman yangını

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Çanakkale Fahrettin Altun İletişim Başkanlığı Orman Yangını
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