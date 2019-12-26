Türkiye
Çanakkale'de ağaçlık alanlarda 100 düzensiz göçmen yakalandı26 Aralık 2019 Perşembe 10:47 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 10:49
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen 100 düzensiz göçmen, saklandıkları ağaçlık alanlarda yakalandı.
[Fotoğraf: AA]
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, ihbar üzerine Bademli ve Koyunevi köylerinin kırsalına operasyon düzenledi.
Operasyonda, ağaçlık alanlarda saklanan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Afganistan uyruklu 100 düzensiz göçmen yakalandı.
Bu kişiler, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
Kaynak: AA
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