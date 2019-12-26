Trenin geçişini beklememek için güvenlik bariyerlerini kırdı26 Aralık 2019 Perşembe 10:26 - Son Güncelleme 26 Aralık 2019 Perşembe 11:41
Erzurum'da otomobil sürücüsü, trenin geçişi öncesi araç ve yaya trafiğine kapatılan güvenlik bariyerlerini kırdı. Trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten aracıyla geçen sürücü, hem kendisinin hem de başkalarının canını tehlikeye attı.
TCDD görevlileri, Erzurum'un Yakutiye ilçesindeki Yanıkdere hemzemin geçidini, tren geçişi sırasında araç ve yaya trafiğine kapatan güvenlik bariyerlerinin iki kolunun kırık olduğunu tespit etti. Güvenlik kameralarını izleyen ekipler, gördükleri karşısında şaşkına döndü.
Görüntülerde, 15 Aralık 2019 günü saat 15.57'yi gösterdiğinde Erzurum'dan Kars'a giden Doğu Ekspresi'nin geçişi öncesi güvenlik bariyerleri kapandı. Bu sırada hemzeminden geçen yeşil renkli otomobilin sürücüsü, trenin geçişini beklemek istemedi. Aracından inen sürücü, sağ bariyer kollarının ikisini de kırdı.
Ardından koşarak yeniden otomobiline binen sürücü, sinyal lambalarının ikaz vermesine aldırış etmeden trenin geçişine 1 dakika kala hemzemin geçitten geçti. Kural tanımayan sürücünün yaptıkları saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.
TCDD görevlileri, plakası görülen otomobilin sürücüsü hakkında şikayetçi oldu. İhbar üzerine, kamera kayıtlarını alan polis, sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
Kaynak: DHA