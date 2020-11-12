Çanakkale İl Hıfzıssıhha Kurulu, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş başkanlığında toplandı.

Toplantıda, koronavirüs tedbirleri kapsamında kalabalık alanlarda sigara içme yasağı ile 65 yaş ve üzerindeki vatandaşların sokağa çıkma kısıtlamaları görüşüldü.

Bu kapsamda kentin ana arterleri dahil Kordon, İskele Meydanı, Yeni Kordon, Cumhuriyet Meydanı, Yalı Caddesi, İnönü Caddesi ve Demircioğlu Caddesi ile alışveriş merkezleri ve sahil bantlarında belirlenen noktalarda sigara içme yasağı getirilirken, 65 yaş ve üstü kişilerin sadece 10.00-16.00 saatleri arasında sokağa çıkabilmelerine, alınan kararlara uymayan kişiler hakkında adli işlem uygulanmasına karar verildi.