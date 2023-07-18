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Türkiye
AA 18.07.2023 20:21

Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.

Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı
[Fotograf: AA]

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı. 

Açıklamasında, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi. 

 

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, yangından etkilenen kişilerle ilgili bilgi verdi. 

"Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun."

 

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