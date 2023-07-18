Çanakkale'de 3 gündür süren orman yangını kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından Çanakkale yangınının kontrol altında olduğunu açıkladı.

Açıklamasında, "Çanakkale’deki orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor. Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor. Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım" ifadelerine yer verildi.

Çanakkale’deki orman yangını KONTROL ALTINA ALINDI. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor.



Ormanlarımız için teyakkuzdayız.Aziz milletimizin desteği ise mücadelemize güç katıyor.



Orman yangınına sebep olabilecek davranışlardan uzak duralım,yeşil vatanımızı hep birlikte koruyalım. — İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 18, 2023

4 kişinin tedavisi devam ediyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise, yangından etkilenen kişilerle ilgili bilgi verdi.

"Çanakkale'de meydana gelen orman yangınlarına karşı 112 ve UMKE ekiplerimize bağlı 16 araç ve 70 personelle yerleşim yerleri ve mezralardan gerekli tahliyeler gerçekleştirildi. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi ile Üniversite Hastanesine tahliyeleri sağlanan 61 vatandaşımızdan dördünün tedavisi devam ediyor. Çanakkale halkına geçmiş olsun."