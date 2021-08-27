Haber Giriş: 27 Ağustos 2021 Cuma 13:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Çanakkale'de 204 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Çanakkale'de düzensiz göçmen kaçakçılığı yapılan balıkçı teknesine operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu 204 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı timleri, Kerevizdere koyunda düzensiz göçmen hareketliliği tespit etti.
Göçmenlerin 2 lastik botla ‟TUNA-1‟ isimli tekneye bindiği belirlendi. Koydan hareket eden tekneye operasyon düzenlendi. Önleme manevralarıyla tekne durduruldu.
14'ü kadın ve çocuk 204 düzensiz göçmen, geri gönderme merkezine teslim edilmek üzere kıyıya götürüldü.
Göçmenlere tekneyi teslim edip ortadan kaybolan insan kaçakçılarının yakalanması için çalışma başlatıldı.
Etiketler: Çanakkale Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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