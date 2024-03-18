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Türkiye
AA 18.03.2024 22:56

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için simge yapılar Türk bayrağı renklerine büründü

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla Birinci Meclis Binası, Keçiören'deki Atatürk Cumhuriyet Kulesi ve Çanakkale Şehitler Abidesi Türk bayrağı renklerine büründü.

Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü için simge yapılar Türk bayrağı renklerine büründü
[Fotograf: AA]

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi dolayısıyla Çanakkale şehitlerini anmak için bazı simge alanlar belirlendi.

Bu kapsamda Birinci Meclis Binası kırmızı beyaz Türk bayrağı renkleri ile ışıklandırıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bugün açılışı gerçekleştirilen ve Keçiören Belediyesi tarafından yaptırılan Atatürk Cumhuriyet Kulesi de kırmızı beyaz renklerle ışıklandırılarak, kuleye "Çanakkale şehitlerini saygıyla anıyoruz." yazısı yansıtıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Çanakkale Şehitler Abidesi'ne Türk bayrağı yansıtıldı

Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda yer alan Şehitler Abidesi'ne, ışık boyama tekniğiyle Türk bayrağı yansıtıldı.

Kırmızı renkte ışıklandırılan Abide, Türk bayrağıyla bütünleşti.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

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