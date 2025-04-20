Puslu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.04.2025 08:27

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı

Çanakkale Boğazı, sis nedeniyle çift yönlü olarak transit gemi trafiğine kapatıldı.

Çanakkale Boğazı transit gemi geçişlerine kapatıldı
[Fotoğraf: Arşiv]

Boğaz açıklarında sabaha karşı etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine neden oldu.

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğünce, kuzey ve güneyden seyir halindeki gemilerin kaptanlarına, telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığı duyuruldu.

Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği belirtildi.

Öte yandan Boğaz ve Adalar hattındaki seferler normal seyrinde devam ediyor.

Ancak kentte bugün gerçekleştirilecek olan "Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu" dolayısıyla Çanakkale Boğaz hattında Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak.

Kilitbahir'den son sefer saat 09.00'da, Eceabat'tan ise son sefer saati 08.45'te gerçekleştirilecek.

Çanakkale'den ise Eceabat ve Kilitbahir'e saat 09.00'da sefer yapılacak, Eceabat-Çanakkale saat 13.00'de, Kilitbahir-Çanakkale saat 13.15'te, Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat ise saat 13.45'te seferlere yeniden başlanacak.

ETİKETLER
Çanakkale Boğazı Hava Durumu
Sıradaki Haber
Mersin'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
07:18
Mersin'de tırla çarpışan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti
04:45
Bilecik'te tır tur otobüsüne çarptı: 13 yaralı
03:21
Van'da otomobil direğe çarptı: Ölü ve yaralılar var
03:07
Bursa'da otomobil alev alev yandı
02:38
CTE'den Ayşe Barım'ın sağlık durumuna yönelik iddialara ilişkin açıklama
04:46
Karabağ katliamı zanlısı sivillere ateş açtığını itiraf etti
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
İsrailliler, Gazze'de ateşkes ve esirlerin geri getirilmesi talebiyle gösteri düzenledi
FOTO FOKUS
Üniformasını giyip denetime çıktı, down sendromlu Samet'in hayali gerçek oldu
Üniformasını giyip denetime çıktı, down sendromlu Samet'in hayali gerçek oldu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ