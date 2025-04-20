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Türkiye
AA 20.04.2025 04:42

Bilecik'te tır tur otobüsüne çarptı: 13 yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tır emniyet şeridinde duran tur otobüsüne arkadan çarptı. Aralarında öğrencilerin de olduğu 13 kişi yaralandı.

Bilecik'te tır tur otobüsüne çarptı: 13 yaralı
[Fotograf: AA]

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Bozüyük-Eskişehir karayolu Dodurga Kavşağı'nda kapısı kapanmadığı için emniyet şeridinde duran tur otobüsüne arkadan gelen tır çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile tır sürücüsü yaralandı.

Ambulanslarla hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu öğrenildi.

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