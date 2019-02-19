Türkiye'nin en büyük camisi olma özelliğine sahip olan Çamlıca Camii'nin temeli 6 yıl önce atıldı. 15-20 gün içinde açılması planlanan camide aynı anda 60 bin kişinin ibadet etmesi bekleniyor.

"Açılış takviminde de projeyi vatandaşların hizmetine almış olacağız"

İstanbul Cami ve Eğitim Kültür Hizmetleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, caminin adını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açılışta söyleyeceğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza projeyi bitirdiğimizi, teftişe hazır olduğumuzu beyan edeceğiz. Ardından kendilerinin belirleyeceği açılış takviminde de projeyi vatandaşların hizmetine almış olacağız. Caminin adı şu anda Çamlıca Camii diyoruz ama inşallah Cumhurbaşkanımız açılış merasiminde bizim bu merakımızı giderecek."

Külünk, Mimar Sinan'dan esinlendiklerini, onun mimariye kazandırdığı altın oran özelliğini kullanarak cami inşa ettiklerini vurgulayarak, şunları söyledi:

"Usta Sinan'dan öykündük ama kopya etmedik. Ustanın cami mimarisine getirmiş olduğu en önemli özelliklerden biri altın oranı kullanarak çok büyük bir cami yaptık. Şu an Türkiye'deki mevcut camilerin en büyüğü, bu proje. Kemerimiz Sinan kemeri, kubbemiz Sinan kubbesi, minaremiz Sinan'dan öykünülmüş mimari tekniklerle yapılmış bir çalışma."

Kaynak: AA