İstanbul Boğazı ve kentin bazı bölgelerinde yoğun sis etkili oluyor.

Avrupa Yakası'nın bazı kesimlerinde ve Haliç üzerinde etkili olan sis nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksaklıklar yaşanıyor.

Öte yandan İstanbul Boğazı'nda etkili olan sis nedeniyle Şehir Hatları'nın tüm vapur seferleri de iptal edildi.

Değerli yolcularımız,



Youğun sis nedeniyle tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. — Şehir Hatları A.Ş. (@sehir_hatlari) 19 Şubat 2019

Bu kapsamda, İstinye-Çubuklu ve Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri yapılamıyor.

Kaynak: AA