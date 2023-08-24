Açık 22.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.08.2023 01:42

Camı açık unutulan araca yılan girdi

Aydın'ın Söke ilçesinde camı açık unutulan hafif ticari araca giren yılan paniğe neden oldu. Araca gizlendiği düşünülen yılanın çıkması için günün ağarması bekleniyor.

Camı açık unutulan araca yılan girdi

Mert Duman, camlarını açık unuttuğu hafif ticari aracında yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Yılanın çıkması için gün ağarması bekleniyor

Ekipler uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara ilaç sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Duman, araca gizlendiğini düşündüğü yılanın çıkması için günün ağarmasını beklediğini belirtti.

ETİKETLER
Aydın
Sıradaki Haber
Çoruh Nehri'ne düşen araçtan sağ kurtuldular
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:51
Atama kararları Resmi Gazete'de
02:31
Merkez Bankası faiz kararını bugün açıklayacak
01:48
Kandıra'da ormanlara girişler yasaklandı
01:29
Mega yata 25 tankerle 700 bin litre yakıt yüklendi
01:12
Çoruh Nehri'ne düşen araçtan sağ kurtuldular
01:05
Kastamonu'da kepçeli traktör devrildi: 1 ölü
Yunanistan'da orman yangınları
Yunanistan'da orman yangınları
FOTO FOKUS
Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
Gece görüşlü helikopterlerle orman yangınına müdahale sürüyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ