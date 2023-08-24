Camı açık unutulan araca yılan girdi

Mert Duman, camlarını açık unuttuğu hafif ticari aracında yılan olduğunu fark edince durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İtfaiye görevlileri, otomobilin motor bölümüne girdiği ileri sürülen yılanı özel aparatlar da kullanarak bulabilmek için seferber oldu.

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Yılanın çıkması için gün ağarması bekleniyor

Ekipler uzun süren çalışmaya rağmen netice alamayınca girebileceği noktalara ilaç sıkarak yılanı çıkarmayı denedi. Bu yöntemle de başarılı olunamayınca, itfaiye ekipleri olay yerinden ayrıldı.

Duman, araca gizlendiğini düşündüğü yılanın çıkması için günün ağarmasını beklediğini belirtti.