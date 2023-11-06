Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
TRT Haber 06.11.2023 12:58

Çalışmaların tamamlandığı Bolu Dağı Tüneli yarın hizmete açılacak

Yıl içinde heyelan nedeniyle bir süre trafiğe kapalı olan Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar tamamlandı. Bolu Dağı Tüneli yarın yeniden vatandaşların hizmetine açılacak.

Çalışmaların tamamlandığı Bolu Dağı Tüneli yarın hizmete açılacak
[Fotograf: TRT Haber]

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul-Ankara arasında ulaşımı sağlayan Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Geçişi, Ankara istikametinde 25 Eylül tarihinde trafiğe kapatılan 23 kilometrelik yolda çalışmaların tamamlandığını açıkladı.

Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde yarın yerinde yapacağı incelemelerin ardından yol araç trafiğine açılacak.

Çalışmaların tamamlandığı Bolu Dağı Tüneli yarın hizmete açılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kaynaşlı-Abant Kavşakları arasında kalan Bolu Tüneli’nin de dahil olduğu 23 kilometrelik kesimde çalışmaların aralıksız yürütüldüğünü belirterek, "Otoyolun Ankara istikametinde erişim sağlayan platformda, tünel portalı çelik konstrüksiyon olarak Ankara yönü tünel girişi 90 metre uzatılarak, tünelin toplam uzunluğu 3 bin 25 metreden 3 bin 115 metreye çıkarılmıştır" dedi.

Çalışmaların tamamlandığı Bolu Dağı Tüneli yarın hizmete açılacak

Depreme karşı güçlendirildi

Uraloğlu, "3 viyadükte depreme karşı özel tasarlanmış sigorta kutulu, 5 genleşme derzi değişimi yapıldı. Derzlerin üzerine sıvı membran ve guss asfalt uygulaması yapılarak taş mastik asfalt için hazır hale getirilmiştir. Viyadükler arasında ağır yük şeridindeki tekerlek izi oturmalarının giderilmesi amacıyla üstyapı onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı zamanda orta refüjdeki beton bariyerler 3 kilometre boyunca yenilenerek, 9 Kasım 2023 tarihinde trafiğe açılacağı açıkladığımız yolu, tüm çalışmaları tamamlayarak 7 Kasım Salı günü hizmete açmayı planlıyoruz" dedi.

ETİKETLER
Bolu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı
Sıradaki Haber
Trabzon'da yüksek sesle müzik dinleyen sürücülere ceza
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:58
Avustralya'da senatörler, hükümet Gazze'ye yönelik saldırıları kınamadığı için oturumu terk etti
13:57
İsrail ordusu: Gazze'nin kuzeyindeki sivillerin güneye geçişi için bugün süreli koridor açılacak
13:53
Hatay'da depremlerde ağır hasar alan 5 bina kontrollü yıkıldı
13:59
AB'nin eski kıdemli Orta Doğu diplomatı Moran, İsrail'in saldırıları karşısında Avrupa'nın tavrını eleştirdi
13:57
Kars'ta terör örgütü PKK'ya hava destekli operasyon
13:40
Altun'dan Batı medyasına tepki: Tarih bu ikiyüzlülüğü affetmeyecek
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
Gazze'de 21 yakınını kaybeden akademisyen, yaşananları endişeyle takip ediyor
FOTO FOKUS
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
Gazze'de babanın çocuğuna vedası: Savaştan başka ne gördün ki
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ