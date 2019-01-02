Adana'da polis ekipleri, şehir merkezi istikametine gelen 31 E 5405 plakalı otomobilin arandığı yönünde yapılan anons üzerine bu aracı Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda durdurmak istedi.

4 kişi gözaltına alındı

Ekiplerin "dur" ihtarına uymayıp havalimanı istikametine kaçan zanlıların bulunduğu otomobil, yaklaşık 5 kilometre süren kovalamacanın ardından Şakirpaşa Kavşağı'nın araç trafiğine kapatılmasıyla durduruldu.

Otomobilde bulunan biri Irak, 3'ü Suriye uyruklu 4 şüpheli gözaltına alındı. Bu kişiler ile otomobil Şakirpaşa Polis Merkezi'ne götürüldü.

Yabancı uyrukluların ilk ifadelerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiklerini, otomobili ise Hatay'ın Antakya ilçesinden çaldıklarını söylediği öğrenildi.

Suriyeliler, daha sonra başka bir aracı takip ederek Adana'ya geldiklerini belirtti. Zanlılar, o araçtaki iki kişinin kendilerine polisin takibi durumunda kendilerini izlemeyi bırakmalarını istediğini söyledi.

Söz konusu 4 şüphelinin bulunduğu otomobile refakat eden diğer aracın bulunması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA