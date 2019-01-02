Gaziantep Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kentte yoğun kar yağışının devam ettiğini belirtti.

Gül, açıklamasında, "Gaziantep Şehitkamil ve Şahinbey ilçelerimizde 02.01.2019 tarihinde bir gün okullar ve rehabilitasyon merkezleri tatil edilmiş, engelli ve hamileler idari izinli sayılacaktır." ifadelerine yer verdi.

Derebucak'ta eğitime kar engeli

Konya'nın Derebucak ilçesinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk ve ortaöğretim kurumlarında eğitime iki gün ara verildiği bildirildi.

İlçe Mili Eğitim Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, ilçe genelinde devam eden yoğun kar yağışı dolayısıyla bugün ve yarın geçerli olmak üzere eğitim kurumlarında iki gün süreyle eğitime ara verildi.

Kaynak: AA