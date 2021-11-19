Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 09:23Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalıntı otomobil kovalamaca sonucu yakalandı
[Fotoğraf: İHA]
Aydın'ın Kuşadası ilçesinde şüphelendikleri bir aracı durdurmak isteyen polis ekipleri ile hırsızlar arasında uzun süren kovalamaca yaşandı. Aracı durduran ekipler yaptıkları sorgulamada, otomobilin 1 gün önce Kuşadası'ndan çalındığını tespit etti.
Olay, Kuşadası Değirmendere Mahallesi'nde meydana geldi. Kuşadası Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği'ne bağlı polisler, devriye görevi esnasında bir otomobilden şüphelenip durdurmak istedi. Polisin "Dur" ihtarına uymayan şüpheliler kaçmaya başladı. Yaklaşık 12 kilometre kaçan şüpheliler devriye ekipler tarafından Süleyman Demirel Bulvarı üzerinde yakalandı.
Araçta uyuşturucu madde ele geçirildi
Araçta bulunan sürücü A.G. ve yanında oturan arkadaşı C.S. kelepçe ile zapt edildi. Araçta yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Aracın ise 1 gün önce Kuşadası'ndan çalındığı öğrenildi.
Şüpheliler sorgulamaları yapılmak üzere emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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