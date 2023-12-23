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Türkiye
İHA 23.12.2023 10:21

Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi

Bursa'da, çalıntı mal aldığı tespit edilen 2 hurdacıya 3 milyon 665 bin lira idari para cezası kesildi.

Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik ve İklim Bakanlığı ekipleri, çalıntı mal satın alan ve kanuna muhalefet eden hurdacılara yönelik çalışma başlattı.

Polis ekipleri kendisine gelen hırsızlık ihbarı üzerine yaptıkları çalışmada 7 ayrı akü çalan A.A'yı yakaladı. Şüphelinin ifadesini alan polis, zanlının aküleri Duaçınarı'nda ve Veysel Karani Mahallesi'nde bulunan hurdacıya sattığını tespit etti.

Çalıntı akü alan hurdacıya 3 milyon 665 bin lira ceza kesildi

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ve belediye ekipleriyle denetim gerçekleştiren polis, malları satın alan hurdacılara 3 milyon 665 bin idari ceza kesti.

Hurdacılara adli işlem de yapılırken, çalıntı mal olduğu tespit edilen aküler ise gerçek sahiplerine teslim edildi.

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