Okmeydanı Şark Kahvesi'nde nalbur dükkânı işleten 45 yaşındaki Aydın Halat, 12 yıl önce arabasıyla halı saha maçı için Alibeyköy Spor tesislerine gitti.

Arabayı üzerindeki anahtarla birlikte spor tesisleri yakınında bulunan bir oto yıkamacısına bırakan Halat, maç bitiminde ise aracını almaya gittiğinde yerinde bulamadı.

Halat, oto yıkamacısına aracını sorduğunda ise aracının başka biri tarafından götürüldüğünü öğrendi. Aracın çalındığını anlayan Halat, polise müracaat etti. Aracın bulunacağından ümidi kesilen Halat'ı geçtiğimiz günlerde Yediemin Otoparkından bir kişi arayarak aracın otoparkta bulunduğunu söyledi.

Aldığı haberle sevinen Halat'ın sevinci ise kısa sürdü. 2007 yılında çalınan aracının yıllardır Eyüp Yediemin Otoparkı'nda bulunduğunu öğrenen Halat, 2000 model aracına 32 bin lira otopark ücreti ödeyeceğini duyunca şaşırdı.

"Aracımı bulmak için bütün otoparkları aradım"

Aracının çalındıktan sonra İstanbul'daki bütün otoparklara baktığını ancak bulamadığını belirten Aydın Halat süreci şöyle anlattı:

, " Aracım çalındıktan sonra aracım bulunur ümidiyle 2007 yılından 2015 yılına kadar tüm vergilerini ödedim . Artık aracımdan ümidimi kesmiştim. Trafikten de çektirdim. Otopark görevlileri, aracımın 12 yıldır otoparkta olduğunu ve 32 bin lira gibi bir otopark borcu olduğunu söyledi.

Benim aracım 10 yılı aşkın bir süredir bulunmuş, bu otoparkta yatıyor. Aracımın bulunup da bana bildirilmemesi beni maddi ve manevi olarak mağdur etti. Bugün aracımın sadece 15 bin lira hurda bedeli var."

Kaynak: DHA