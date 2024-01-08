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Türkiye
DHA 08.01.2024 14:35

Çakmakla oynarken evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu

Eskişehir'de 11 yaşındaki çocuk çakmakla oynarken koltuğu tutuşturdu. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürülürken 16 kişi dumandan etkilendi.

Çakmakla oynarken evi yaktı, 16 kişi hastanelik oldu

Tepebaşı ilçesi Ertuğrulgazi Mahallesi Selam Sokak'taki 4 katlı apartmanın ikinci katındaki evde, gece saatlerinde çakmak ile oynayan 11 yaşındaki çocuk koltuğu tutuşturdu.

Kısa sürede alev alan koltuk, evin diğer eşyalarına da sıçradı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın itfaiyenin müdahalesi ile söndürülürken, apartmandaki 16 kişi yoğun dumandan etkilendi, evde de hasar oluştu.

Tedavi altına alınan 16 kişinin durumunun iyi olduğu belirtilirken, yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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