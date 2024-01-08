Hafif Sağanak Yağışlı 8.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 08.01.2024 14:24

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor

Diyarbakır anneleri dağa kaçırılan çocukları için HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürüyor.

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti devam ediyor
[Fotograf: AA]

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan ailelerin 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi, 1590'ıncı gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğraflarıyla bekleyişini sürdüren annelerden Fadime Aksu, 10 yıldır çocuğundan haber alamadığını söyledi.

Evlatlarına kavuşma ümidiyle eyleme devam ettiklerini belirten Aksu, "Çocuğumu alana kadar mücadeleme devam edeceğim. Çocuğumu çok özledim." dedi.

Aksu, evladına güvenlik güçlerine teslim olması çağrısında bulundu.

"HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum"

Anne Nazlı Sancar da yıllardır haber alamadığı kızına duyduğu özlemi dile getirdi.

Kızına kavuşana kadar eylemi sürdüreceğini anlatan Sancar, "12 yıldır evlat acısı çekiyorum. Evlatlarımız gelene kadar içimiz buruk. HDP ile PKK'dan kızımı istiyorum. Buradaki haklı mücadelemden vazgeçmeyeceğim." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER
Diyarbakır Evlat Nöbeti
Sıradaki Haber
Kurbağa adamlar ve deniz polisleri, kaçakçılığa göz açtırmıyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:09
2023'te meydana gelen trafik kazalarında 2 bin 984 kişi hayatını kaybetti
16:07
DSÖ: Gazze'nin kuzeyine 12 gündür ulaşamıyoruz
16:07
Yağışlı sistem hafta boyunca etkili olacak
16:00
Japonya'daki depremlerde can kaybı 168'e çıktı
15:55
Bahçeli'den Kurum'a tebrik telefonu
15:40
Osmaniye'de uyuşturucu satıcılarına operasyon: 33 gözaltı
Alman çiftçiler hükümeti protesto etti
Alman çiftçiler hükümeti protesto etti
FOTO FOKUS
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
Kamyonetin yayalara çarpıp iş yerine girdiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ