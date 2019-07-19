Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Metina ve Gara bölgelerinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

ABD'nin başına 10 milyon dolar ödül koyduğu terörist Pakistan'da yakalandı

Ekonomi