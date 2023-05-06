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Türkiye
DHA 06.05.2023 05:43

Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangını

İstanbul Büyükçekmece’de 2 bin metrekarelik bir lojistik deposunda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu kontrol altına alınan yangında depo kullanılamaz hale geldi.

Büyükçekmece’de lojistik deposunda yangını
[Fotograf: İHA]

Büyükçekmece Tepecik Mahallesi Çatalca Yolu üzerindeki bir lojistik deposunda çıkan yangınfa İhracat ürünlerinin olduğu öğrenilen alanda alevler yükseldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, 2 bin metrekare olduğu bilinen deponun geneline yayılan alevlere müdahale etti.

Çevre ilçelerden itfaiye ekiplerinin de sevk edildiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü. Ölü ve yaralının olmadığı yangında, ihracat ürünlerinin olduğu depo kullanılamaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları sürerken, polis ekipleri yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı. 

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