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Türkiye
AA, İHA 06.05.2023 04:08

TEM Otoyolunda trafik kazası: Araç ikiye bölündü

İstanbul Sultanbeyli'de 4 aracın karıştığı trafik kazasında iki kişi yaralandı.

TEM Otoyolunda trafik kazası: Araç ikiye bölündü
[Fotograf: İHA]

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Berat Yeni idaresindeki otomobil, önce aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne, sonra başka bir otomobile ve ardından kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı. 

Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yeni ile yolcu otobüsündeki muavin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Fotoğraf: İHA

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.

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