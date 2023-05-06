TEM Otoyolunda trafik kazası: Araç ikiye bölündü

TEM Otoyolu Sultanbeyli mevkisinde, Ankara istikametinde seyreden Berat Yeni idaresindeki otomobil, önce aynı yönde ilerleyen yolcu otobüsüne, sonra başka bir otomobile ve ardından kamyona çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.
Haber verilmesi üzerine, olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Yeni ile yolcu otobüsündeki muavin, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Kazaya karışan araçlar, çekiciyle bulundukları yerden kaldırıldı.