Çok Bulutlu 7.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 02.12.2025 21:51

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet bürosundaki kasalardan yaklaşık 25 kilogram altın ve 50 kilogram gümüş çalınmasına ilişkin bir şüpheli gözaltına alındı, 2 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığının emanet kasası soyuldu
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Emanet Bürosu'nda çalışan işçi kadrolu E.T'nin uzun zamandır işe gelmemesi üzerine dün durumdan şüphelenen sorumlu savcı, emanet memuru K.D'ye kasaları açtırdı.

Kasaların boş olduğunun anlaşılması üzerine yapılan incelemede, soruşturma ve kovuşturma dosyalarına ait yaklaşık 50 kilogram gümüş ve yaklaşık 25 kilogram altının kayıp olduğu belirlendi.

İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi

Kolluk kuvvetleriyle iletişime geçilerek E.T. ve kasalardan sorumlu olan K.D'nin gözaltına alınması talimatı verilirken, yapılan araştırmada E.T'nin karısı E.T. ve çocuklarıyla birlikte 19 Kasım'da saat 08.22'de uçakla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İngiltere'ye kaçtığı tespit edildi.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında, E.T. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarılırken, evlerinde yapılan aramada suç unsuruna rastlanmadı.

Gözaltına alınan şüpheli K.D. işlemleri için emniyete götürülürken emanet büroda çalışan yazı işleri müdürü dahil bütün personelin bilgi sahibi olarak ifadesine başvuruldu.

Emanet büroda halen incelemenin devam ettiği öğrenilirken, şüpheli K.D. hakkında ek gözaltı kararı verildi.

Soruşturma kapsamında adliyede çalışan özel güvenliğin de tanık olarak dinlendiği, şüphelilerin kullandığı telefonların HTS kaydının istendiği ve kamera çalışmasının halen devam ettiği belirtildi.

ETİKETLER
Hırsızlık İngiltere İstanbul Altın Gümüş
Sıradaki Haber
Burdur'da mermer fabrikasında yangın
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
22:58
ABD Başkanı Trump'tan "gerekirse Venezuela topraklarını da vururuz" tehdidi
22:45
Bakan Göktaş: 2. Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hazırlıklarını tamamladık
22:37
BM: Hala 16 bin 500'den fazla hastanın Gazze dışında tedavisine ihtiyaç var
22:28
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli çocuk için taziye evi açılmasını engelledi
22:32
Cizre'deki koruma görüntüleriyle ilgili inceleme başlatıldı
21:31
Burdur'da mermer fabrikasında yangın
Van'da merada koyun otlatan çobanlar kara yakalandı
Van'da merada koyun otlatan çobanlar kara yakalandı
FOTO FOKUS
Taşınabilir evi çalan şüpheli yakalandı
Taşınabilir evi çalan şüpheli yakalandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ