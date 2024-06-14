Büyük İstanbul Otogarı'nda bayram yoğunluğu

Bayram dolasıyla tatile ya da memleketlerine gidecek yolcular, sabahın erken saatlerinden itibaren Esenler'deki otogara gelmeye başladı.

Otogar girişinde uzun araç kuyrukları oluşan yoğunluk yüzünden, yolcuların talebini karşılamak isteyen birçok şehirlerarası otobüs firması ek seferler düzenledi.

Memleketine gitmek için otogara geldiğini belirten Duru Dicle Altınkaynak, bilet bulmakta zorlandığını söyledi.

Bursa'ya gitmek için erkenden yola çıkmak istediğini kaydeden Altınkaynak, "Otogar şimdiden çok yoğun. İstanbul Boğazı'ndaki köprünün ne kadar yoğun olacağını tahmin edemiyorum." dedi.

Melike Salcı ise önceden almadığı için otogardaki yazıhanelerde son dakikada bilet bulabildiğini ifade etti.

Dönüş biletini ise henüz almadığını anlatan Salcı, "Umarım sıkıntı çekmem." diye konuştu.

"Yarın için de ek sefer planımız var"

Şehirlerarası otobüs firması yetkilisi Hamit Karasu da bayram tatili nedeniyle talep fazla olunca ek sefer düzenlediklerini söyledi.

Karasu, "Her bayram olduğu gibi bu bayram da yoğunluk yaşıyoruz. Bu nedenle tedbirlerimizi aldık. Bugün ek sefer düzenledik. Yarın da yoğun olacak. Bu nedenle yarın için de ek sefer planımız var." ifadelerini kullandı.