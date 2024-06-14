2 ilde orman yangını

Balıkesir'in İvrindi ilçesinde çıkan orman yangını karadan ve havadan yapılan müdahaleyle kontrol altına alındı.

İlçeye bağlı kırsal Kınık Mahallesi yakınındaki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine yangının etkili olduğu alana Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

"Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var"

Olay yerine gelerek yetkililerden son durumla ilgili bilgi alan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, gazetecilere, ekiplerin 8 uçak, 6 helikopter, 19 arazöz ve diğer arazi araçlarıyla sahada etkin şekilde mücadelesini sürdürdüğünü söyledi.

Ustaoğlu, mahalle sakinlerine "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bölgede rüzgarın etkisini sürdürdüğünü, nem oranının çok düşük, hava sıcaklığının yüksek olduğunu dile getiren Ustaoğlu, "Bugün il genelinde biçerdöver ve hububat işini yasaklamıştık. Çünkü bugün hava durumunda olumsuz anlamda ciddi bir alarm vardı. Yangının enerji nakil hattının kopmasından kaynaklandığı yönünde tespit var. Daha detaylı çalışmayı sonra yapacağız" diye konuştu.

Yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı

Yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı.

Ekipler, yangından etkilenen alanın büyüklüğü ve hasar tespiti çalışmalarını sürdürüyor.

Denizli

Denizli'de 7 ilçede çıkan orman yangınlarından 5'i daha kontrol altına alındı, Babadağ ve Kale ilçelerindeki yangınlara müdahale sürüyor.

Denizli Valiliğinden yapılan açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale ilçelerinde orman yangınları çıktığı belirtildi.

Açıklamada, Babadağ, Tavas, Kale ve Pamukkale'nin Cankurtaran Mahallesi'ndeki yangınların ormanlık alana yıldırım düşmesi sonucu çıktığına işaret edildi.

Pamukkale'deki yangınların Cankurtaran ve Kınıklı mahalleleri olmak üzere 2 noktada olduğu aktarılan açıklamada, Cankurtaran Mahallesi'ndeki orman yangının kontrol altına alındığı, soğutma çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.

Açıklamada "Yangınların bir an evvel kontrol altına alınması için tüm birimlerimizle havadan ve karadan mücadelemiz devam etmektedir." ifadeleri kullanıldı.

5 ilçedeki yangınlar kontrol altına alındı

Ekiplerin müdahalesiyle Tavas, Çal, Honaz, Acıpayam ve Pamukkale'nin Kınıklı Mahallesi'ndeki yangınlar da kontrol altına alındı.

Babadağ ve Kale'deki yangınlara müdahale devam ediyor.

Babadağ ilçesine bağlı Mollaahmetler Mahallesi, tedbir amaçlı boşaltıldı.

Muğla Milas

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kısırlar Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne ait hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekipler yangını havadan ve karadan yaptığı çalışmayla kontrol altına aldı.

Muğla Valisi İdris Akbıyık, gazetecilere yaptığı açıklamada, yangının Kısırlar köyüne çok yakın bir alanda meydana geldiğini ve bu nedenle de çok hassas olduğunu söyledi.

Yangına başta Orman Bölge Müdürlüğünün hava ve kara araçlarıyla çok hızlı müdahale edildiğini belirten Akbıyık, şunları kaydetti:

"Yangına ihbardan itibaren 10 dakika içerisinde müdahale edildi. Tüm kurum kuruluşlarımız seferber oldu. Jandarma, AFAD, belediyelerimiz, itfaiyelerimiz hepsi iş makinalarıyla araçlarıyla bölgeye müdahale ettiler. Yangına 64 kara, 10 da hava aracı müdahale etti. Yangın kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor. Şu anda tahminlerimiz 48 hektarlık alan yandı. Bunun 6 hektarı tarım arazizi, 43 hektarı da ormanlık alan. Ekiplerimiz çalışıyor. Allah beterinden korusun. Ben ekiplere teşekkür ediyorum."

Öte yandan yanan alan havadan dron ile görüntülendi. Görüntülerde yangının yerleşim yerlerine oldukça yaklaştığı da dikkati çekiyor.

Yangının neden çıktığı araştırılıyor.

Aydın

Aydın'ın Didim ilçesinde makilik alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Akyeniköy Mahallesi Dalyan mevkisindeki makilik alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahalede bulunuyor.