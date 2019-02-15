DSİ'den yapılan açıklamaya göre, Bursa'ya yönelik yatırımlarla verimli topraklar suyla buluşturuldu, vatandaşların içme ve kullanma suyu temin edildi.

Derelerdeki taşkın riskinin de azaltılmasına yönelik çalışmalar devam ederken, Bursa'da son dönemde yapılan su yapılarının artmasıyla bölgedeki tarımsal faaliyetler de gelişti. DSİ'nin tarım alanlarında gerçekleştirdiği projeler doğrultusunda, sulanan arazilerde sulama öncesi ve sonrası durum arasında ciddi gelir artışları oldu. Bu artış, il genelinde ve civar illerde doğrudan veya dolaylı birçok sektöre yansıdı.

"İnşa edilen barajlardan 205 milyon metreküp içme suyu şehre iletilecek"

Açıklamada görüşlerine yer verilen DSİ Genel Müdürü Mevlüt Aydın, içme suyu problemine yönelik kalıcı çalışmalar yaptıklarını belirterek, şunları aktardı:

"Bursa'nın içme suyu problemini çözmek için dev barajlar inşa ettik. İnşa ettiğimiz Nilüfer ve Çınarcık barajlarından yıllık toplam 205 milyon metreküp içme suyu şehre iletilecek olup, şu anda Nilüfer Barajı'ndan Bursa şehir merkezine yıllık 60 milyon metreküp içme suyu sağlıyoruz. Böylece Bursa'nın 2050 yılına kadar içme suyu problemini ortadan kaldırdık. Bursa'da son 16 yılda 20 baraj ve 15 gölet inşa ederek toplam 494 milyon metreküp su biriktirme hacmine ulaştık. Bu barajlarla sulamadan içme suyu teminine, enerji üretiminden taşkın koruma faydasına kadar pek çok alanda vatandaşlarımız istifade etmektedir. 9 baraj ve iki göletin inşaat çalışmaları devam etmektedir. İnşa ettiğimiz barajlardan Gemlik Büyükkumla Barajı ile Gemlik Körfezi'ndeki yerleşim yerlerine içme, kullanma ve sanayi suyu temin edeceğiz. İznik’in hasretle beklediği İznik Barajı ile İznik ilçe merkezinin içme suyu ihtiyacı karşılanacak olup barajla ayrıca terfiyle sulanan 61 bin dekar arazi cazibeli olarak sulanacak ve enerji masraflarından tasarruf edilecektir."

"12 yerleşim birimi taşkın zararlarından korundu"

Aydın, son 16 yılda hayata geçirilen sulama projeleriyle 533 bin 960 dekar zirai arazinin sulamaya açıldığını kaydederek, sulu tarımla Bursalı çiftçilere yıllık 537 milyon lira zirai gelir artışı sağladıklarını vuruladı.

Yapımı devam eden tesislerle 36 bin 20 dekar arazinin sulanacağını duyuran Aydın, "Son 16 yılda inşa edilen 16 taşkın koruma tesisiyle 12 meskun mahal ve 47 bin 153 dekar arazi taşkın zararlarından korundu. 4 taşkın koruma tesisinde de çalışmalar devam ediyor. Son olarak bu projelerin yapılmasında en büyük destekçimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli'ye şükranlarımı sunuyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kaynak: AA