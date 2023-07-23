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Türkiye
AA 23.07.2023 17:41

Bursa'daki orman yangını kontrol altında

Bursa'da Uludağ'ın eteklerinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.

Bursa'daki orman yangını kontrol altında
[Fotograf: DHA]

Yıldırım ilçesine bağlı Uludağ'ın eteklerindeki Balaban Mahallesi'nin ormanlık alanında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark edenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen itfaiye ve Bursa Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına karadan müdahale ederken, ulaşımın güçlükle sağlanması üzerine havadan destek talep edildi.

Yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı. Yaklaşık bir saat süren havadan ve karadan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması sürüyor.

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