Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün askeriye içerisindeki yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilerek yakalanan 1 albay, 2 binbaşı, 4 yüzbaşı, 8 astsubay, 2 uzman çavuş,1 üsteğmen ve 2 askeri öğrenci toplam 20 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15'i tutuklandı, 5 kişi ise etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla salıverildi.

Olay

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde, FETÖ'nün askeriye içindeki mahrem yapılanmasında yer aldıkları ve ankesörlü telefonla ardışık aramalar yaptıkları tespit edilen 9'u muvazzaf asker 20 şüpheli hakkında 21 Aralık'ta yakalama kararı çıkarılmıştı.

Şüphelilerden 16'sı gözaltına alınmış, ardından yapılan çalışmalar sonucu 4 kişi daha yakalanmıştı.

Kaynak: AA