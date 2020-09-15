Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da yol çalışması yapılan alanda göçük: 1 ölü
[Fotoğraf: İHA]
Bursa’da meydana gelen toprak kayması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
Bursa-Keles kara yolunun Doğancı mevkisinde yol çalışması yapılan bölgede henüz bilinmeyen nedenle toprak kayması oldu.
Yolun tamamen kapandığı olayda bir otomobil ile iş makineleri toprak altında kaldı. Bölgede bulunan bir kişi, göçük altında kalarak yaşamını yitirdi.
Olay yerine çok sayıda AFAD, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
Etiketler: bursa toprak kayması heyelan Bursa-Keles kara yoluSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 08:49
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