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28 ilde FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı.
FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik İzmir merkezli 28 ilde 66 şüphelinin yakalanması için başlatılan operasyonlarda 53 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasıda muvazzaf askerler de bulunuyor.
Operasyonlar kapsamında Foça İlçe Jandarma Komutanı da gözaltına alındı.
Etiketler: son dakika FETÖ operasyonuSon Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 07:22
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