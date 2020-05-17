Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı Küçükyenice Mahallesi'nde iki katlı ahşap bir evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler bitişikte bulunan tek katlı ahşap eve sıçradı.

Yangın diğer evlere sıçradı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sırasında alevler iki evin daha çatılarına ulaştı.

İtfaiye ekipleri yangını uzun süren çabalar sonucu söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında 2 evin çatısında hasar meydana gelirken, diğer 2 ev kullanılamaz hale gelidi.

Ekipler yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlattı.