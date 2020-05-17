Haber Giriş: Kaynak: DHA
Düzce'de yaban hayvanları için suni göletler oluşturuldu
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, sıcaktan etkilenen hayvanların su ihtiyaçlarını gidermesi için ormanda suni göletler oluşturdu.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Düzce Şube Müdürlüğü sorumluluk alanı içerisindeki ormanlık alanlarda, yaban hayvanları su ihtiyaçlarını gidermesi için suni göletler oluşturuldu.
Düzce’de havaların ısınmasıyla birlikte sıcaktan etkilenen hayvanlar göletlerden su içti.
Oluşturulan göletin kenarına gelen bir kızıl geyiğin su ihtiyacını karşıladıktan sonra sıcak havanın etkisi ile göle girerek serinlemeye çalışması fotokapanla görüntülendi.
Etiketler: yaban hayvanı göletSon Güncelleme: 17 Mayıs 2020 Pazar 15:14
Son Haberler
- 16:22
- 15:53
- 15:40
- 15:42
- 16:25
Sıradaki Haber
İzmir'de kısıtlamaya uymayan 503 kişiye ceza kesildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz