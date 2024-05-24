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Türkiye
AA 24.05.2024 11:24

Bursa'da virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Bursa'nın İznik ilçesinde yağışlı yolda virajda kayan tırın savrulan dorsesinin çarptığı hafif ticari araçtaki biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi ağır yaralandı.

İlçeye bağlı kırsal Boyalıca Mahallesi'ndeki virajda Doğukan Ö. (23) yönetimindeki tırın dorsesi, sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda kayarak karşı şeride doğru savruldu.

Bu sırada karşı yönden gelen Osman Kaya'nın (59) kullandığı hafif ticari araç, dorse ile çarpıştı.

Bursa'da virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Hafif ticari aracın sürücüsü Osman Kaya ile yanında bulunan Bedriye Coşkun (70) ve Furkan Kaya (5) kaza yerinde yaşamını yitirdi.

Yaralanan Sebiha (43) ve Muhlis Coşkun (39), Hatice Kaya (4) ile Gülseren Akyüz (26) ise olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik ve Orhangazi'deki hastanelere sevk edildi. Bu kişilerin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Bursa'da virajda savrulan dorse hafif ticari araca çarptı: 3 ölü, 4 yaralı

Sürücü gözaltına alındı

Tır sürücüsü ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İznik Kaymakamı Recai Karal da olay yerine gelerek, kazayla ilgili bilgi aldı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasının kayıtlarında, virajda kayan tırın dorsesinin karşı şeride doğru savrulup hafif ticari araçla çarpıştığı görülüyor.

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