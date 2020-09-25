Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen zanlıların adreslerine operasyon düzenledi.
Operasyonda İ.Y, E.İ, N.T, V.Ç. ve A.K. gözaltına alındı.
Zanlılara ait adreslerde 5 bin 200 uyuşturucu hap, 170 gram toz esrar, 80 gram sentetik uyuşturucu ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: uyuşturucu operasyonu Bursa İl Emniyet Müdürlüğü bursaSon Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 14:32
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