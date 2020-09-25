Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Antalya'da hortum yaklaşık yarım saat etkili oldu
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde sahilde hortum çıktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından telefonla kayıt altına alındı. Hortum yaklaşık yarım saat sürdü.
Gazipaşa ilçesi Koru Mahallesi'nde bulunan sahilin yaklaşık 500 metre açıklarında saat 12.00 sıralarında hortum çıktı.
Yaklaşık yarım saat devam eden hortum etkisini kıyıya ulaşmadan kaybetti. O anları vatandaşlar cep telefonuyla kaydetti.
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