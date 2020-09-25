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Mersin'de maske takmayan 2 bin 358 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Mersin'de, 22 Haziran'dan itibaren yapılan yeni tip koronavirüs (COVID-19) denetimlerinde maske takmadıkları gerekçesiyle 2 bin 358 kişiye 2 milyon 122 bin 200 lira ceza uygulandı.
Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda yapılan denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 1311 kişiye 1 milyon 179 bin 900 lira ceza kesildi.
Ekipler, meskenler haricindeki alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu kapsamında da 11 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen denetimlerde, 1047 kişiye 942 bin 300 lira ceza uyguladı.
Etiketler: Mersin koronavirüs covid-19Son Güncelleme: 25 Eylül 2020 Cuma 13:03
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