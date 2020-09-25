Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran'dan itibaren toplu taşıma araçlarında ve ticari araçlarda yapılan denetimlerde maske takmadıkları tespit edilen 1311 kişiye 1 milyon 179 bin 900 lira ceza kesildi.

Ekipler, meskenler haricindeki alanlarda getirilen maske takma zorunluluğu kapsamında da 11 Eylül'den itibaren gerçekleştirilen denetimlerde, 1047 kişiye 942 bin 300 lira ceza uyguladı.