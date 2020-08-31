Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, farklı illerden Bursa'ya getirilen yüklü miktarda uyuşturucunun satışı ve dağıtımının yapılacağı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.

Operasyonda şüpheliler D.G, A.V, E.A. ve 18 yaşındaki küçük bir kişi gözaltına alındı.

Zanlıların üstlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 15 kilo 300 gram sentetik uyuşturucu, paketlenmiş bir miktar esrar ve metamfetamin ele geçirildi.

Uyuşturucuyu kahve kokusuyla gizlemeye çalıştılar

Şüphelilerin, dedektör köpeklerin koku almaması için valize koydukları uyuşturucuların üzerine kahve döktükleri öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.