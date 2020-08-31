Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Bugün hava nasıl olacak?
[Fotoğraf: AA]
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Doğu Karadeniz kıyılarının parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 31 Ağustos 2020 Pazartesi 08:13
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