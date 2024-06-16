Açık 13.8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 16.06.2024 06:05

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Bursa'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Mustafa K. idaresindeki yolcu minibüsü, Beşevler Küçük Sanayi Sitesi 4. ve 5. blok kesişiminde Arif D'nin kullandığı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan minibüs, oto yedek parça dükkanına girerek durabildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile minibüsteki 10 yolcu 112 Acil Servis ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Bursa'da otomobil ile minibüs çarpıştı: 12 yaralı

Çevredeki bir güvenlik kamerasınca kaydedilen kaza görüntülerinde, minibüsün otomobille çarpıştıktan sonra yedek parça dükkanına girmesi ve minibüsteki bir yolcunun açılan kapıdan yola düşmesi yer alıyor.

Bu arada, bölge esnafı aynı yerde daha önce de birçok kez kaza yaşandığını belirterek hız kesici kasis yapılmasını istedi.

ETİKETLER
Bursa Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
05:39
Tokat'ta iki grup arasında silahlı kavga
04:51
İsrail ordusu Gazze'ye saldırdı: Ölen ve yaralananlar var
04:31
Tokyo Camii'nde bayram namazı kılındı
03:37
Gaziantep'te 5 kişiyi öldüren şüpheli intihar etti
03:33
Almanya’da Ganalı iki kız çocuğuna ırkçı saldırı
03:29
Vidanjör ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Hacı adayları Müzdelife'ye geçti
Hacı adayları Müzdelife'ye geçti
FOTO FOKUS
Gazze'de hafızlar Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı
Gazze'de hafızlar Kur'an-ı Kerim hatmi için toplandı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ