Bursa'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Çakırca Mahallesi'nde, Osman Köroğlu idaresindeki minibüs ile karşı istikametten gelen Umar Mahmood yönetimindeki otomobil çarpıştı.

Kazada, sürücülerle minibüste yolcu olarak bulunan Kadriye ve Semra Dalgıç ile diğer araçtaki Aadil Raza Mahmood yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar 112 Acil Sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza yapan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı.