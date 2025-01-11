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Türkiye
AA 11.01.2025 19:41

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında kaya parçalarının altında kalan patlatma sorumlusu hayatını kaybetti. Olayla ilgili müfettiş görevlendirildi.

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Gümüşler Mahallesi'ndeki kömür madeni sahasında, madenin patlatma sorumlusu Murat Özdoğan (44) tarafından patlatma işlemi yapıldı.

Patlatmanın ardından işlemi gerçekleştirdiği alana giden Özdoğan, bu sırada kaya parçalarından oluşan yığının kaymasıyla bunların altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, jandarma ve arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Ekipler, Murat Özdoğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özdoğan'ın cesedinin, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılacağı bildirildi.

Orhaneli Kaymakamı Muhammed Furkan Tuna, olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada olayla ilgili müfettişin görevlendirildiği bildirildi. 

Bursa'da maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Olayla ilgili müfettiş görevlendirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa'nın Orhaneli ilçesindeki bir maden sahasında patlatma işlemi sonrasında yerinden oynayan kaya parçalarının altında kalan işçimizin hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Vefat eden işçimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

Bakanlığımız tarafından olayla ilgili inceleme yapmak üzere Müfettiş görevlendirilmiştir. Konuya yakından takip ettiğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız".

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Bursa Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Maden
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