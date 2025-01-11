Ankara'da zift yüklü kamyon kamyonete çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yukarı İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi.
Ankara büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp devrildi.
Tamamen ezilen ve üzerine zift dökülen kamyonetteki 2 belediye personeli olay yerinde hayatını kaybetti.
Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.
Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.