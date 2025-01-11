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Türkiye
TRT Haber 11.01.2025 17:22

Ankara'da zift yüklü kamyon kamyonete çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Ankara'da, Büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, Mamak Belediyesi'ne ait kamyonete çarparak devrildi. Kazada, kamyonette bulunan 3 belediye personeli hayatını kaybetti.

Ankara'da zift yüklü kamyon kamyonete çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Kaza, Ankara'nın Mamak ilçesine bağlı Yukarı İmrahor Mahallesi'nde meydana geldi.

Ankara büyükşehir Belediyesi'ne ait zift yüklü kamyon, bölgede denetim için bulunan Mamak Belediyesi'ne ait park halindeki kamyonete çarpıp devrildi.

Ankara'da zift yüklü kamyon kamyonete çarptı: 3 belediye işçisi öldü

Tamamen ezilen ve üzerine zift dökülen kamyonetteki 2 belediye personeli olay yerinde hayatını kaybetti.

Yaralanan kamyonet sürücüsü hastaneye kaldırıldı, ancak kurtarılamadı.

Kazadan yara almadan kurtulan kamyon sürücüsü, polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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